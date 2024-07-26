Мошенники оставили без жилья и денег 88-летнюю пенсионерку из Подмосковья

Подмосковные полицейские задержали мошенников, которые обманули 88-летнюю пенсионерку из Егорьевска на 2,7 миллиона рублей, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленники позвонили пожилой женщине и убедили в том, что ее квартирой пытаются завладеть неизвестные, поэтому в целях безопасности нужно сменить кадастровый номер. В итоге потерпевшая продала жилье и передала полученные за него деньги мошенникам.

Спустя время женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигурантами стали двое жителей столицы в возрасте двадцати лет.