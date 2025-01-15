Мошенники похитили 600 млн рублей у жителей Рязанской области за год

В минувшем году злоумышленники похитили у жителей Рязанской области 600 млн рублей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное УВД.

Отмечается, что мошенниками используются разные схемы, среди которых как предложение установки приложений от псевдоработодателей с внедренным «трояном», так и уже ставший классическим развод в соцсетях. В последнем случае правоохранительные органы предупреждают, что голосовые сообщения, созданные искусственным интеллектом, практически невозможно отличить от реальных.

Ранее в Сбербанке сообщили, что мошенники похитили у россиян в 2024 году 250—300 млрд рублей.