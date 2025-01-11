Сбербанк: мошенники похитили у россиян в 2024 году 250—300 млрд рублей

В беседе с корреспондентом РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил , что, по оценкам банка, в 2024 году мошенники разных мастей похитили у россиян суммы в общем количестве от 250 до 300 млрд рублей.

По его мнению, хотя в этой области и намечаются некоторые положительные тенденции, делать прогнозы пока еще рано.

«Это пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу — поэтому объем хищений может снизиться», — сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что в 2025 году все будет определяться тем, насколько успешно государство и бизнес будут взаимодействовать в борьбе с мошенничеством и какие меры будут предприниматься.

Ранее сообщалось, что в России может появиться закон, защищающий россиян от «благотворительных» мошенников.