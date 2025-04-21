Мошенники в Москве продавали БАДы под видом лекарств

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек, подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленники, выдавая себя за медицинских специалистов, реализовывали биологически активные добавки (БАДы) под видом лекарственных препаратов, о чем сообщил ТАСС со ссылкой на МВД.

Аферисты использовали интернет для размещения рекламных объявлений о предоставлении широкого спектра медицинских услуг.

Представители пресс-службы МВД сообщили, что участники преступной группы, действуя через сеть колл-центров, связывались с гражданами, нуждающимися в медицинской помощи. Представляясь врачами, они ставили пациентам вымышленные диагнозы, не проводя реального осмотра.

Затем, под предлогом продажи медикаментов, мошенники сбывали БАДы, которые не обладали никакими лечебными свойствами и не оказывали влияния на состояние здоровья больных.

В результате оперативных действий четверо из задержанных были заключены под стражу, а в отношении остальных десяти была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили мужчину за высказывания в Telegram про теракт в «Крокусе».