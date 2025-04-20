В Москве осудили мужчину за высказывания в Telegram про теракт в «Крокусе»

Московский суд оштрафовал пользователя мессенджера Telegram за высказывания о теракте в красногорском «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебное постановление.

Установили, что мужчина оставлял комментарии в неофициальном чате со студентами одного из факультетов Российского университета дружбы народов (РУДН). Экспертиза показала, что сообщения содержали неправомерные настроения, в том числе была попытка вызвать вражду по национальному признаку. Пользователь в Telegram открыто и резко высказывался о трагедии в «Крокусе».

Бдительные студенты подали коллективную жалобу. В итоге в отношении мужчины завели административный протокол. Обвиняемый заявил, что аккаунт якобы ему не принадлежит, а признался он только из-за давления сотрудников учреждения. Это разошлось с его изначальной версией, по которой он распространял высказывания о теракте и сеял вражду ради привлечения внимания.

Адвокат осужденного заявил, что ранее его подзащитный проходил стационарное лечение в психиатрической больнице. На суд ответчик не пришел, но заседание все равно состоялось: мужчину признали виновным и назначили штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Напомним, что теракт в комплексе «Крокус» подмосковного Красногорска произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами. Террористы также подожгли кресла зала, вызвав крупный пожар. Погибшими числятся не меньше 145 человек. Эта атака стала крупнейшим терактом в России за 20 лет.

Ранее были раскрыты новые детали об исполнителях теракта в «Крокус Сити Холле».