Московская пенсионерка перевела мошенникам более ₽20 млн

Фото: [ Пресс-конференция по борьбе с нарколабораториями и наркопритонами в Подмосковье/Медиасток.рф ]

В Москве 78-летняя женщина лишилась более ₽20 млн, став жертвой мошенников, которые представлялись сотрудниками силовых структур. Об этом сообщили в региональном управлении МВД .

По данным ведомства, злоумышленники убедили пенсионерку в том, что она якобы должна принять участие в некой секретной операции по разоблачению преступников. Кроме того, ей внушили необходимость срочно задекларировать имеющиеся денежные средства.

Доверившись неизвестным, женщина на протяжении трех недель передавала деньги приезжавшим к ней курьерам. В общей сложности аферисты получили от нее свыше ₽20 млн.

Осознав, что стала жертвой обмана, москвичка обратилась за помощью в полицию. В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали одного из предполагаемых участников преступной схемы. Им оказался 18-летний житель Тюмени.

Следствие считает, что молодой человек получил от потерпевшей ₽500 тыс., после чего перевел эти средства своим кураторам и получил за это денежное вознаграждение.

В настоящее время задержанный находится под арестом. Сотрудники полиции продолжают розыск остальных участников мошеннической группы и проверяют возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

