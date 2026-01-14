«Стал свидетелем изнасилования и поплатился жизнью»: хирурга из Красноярска убили в Таиланде

В Таиланде жестоко расправились с российским туристом, сообщил телеграм-канал Mash. По информации источника, 41-летнего хирурга из Красноярска, приехавшего на отдых по туру «Библио-Глобуса» 6 января, нашли мертвым в номере отеля «Девари» в элитном районе Джомтьен (Паттайя).

Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила в день прилета в Таиланд от тяжелой черепно-мозговой травмы и множественных переломов.

По данным источника, россиянина могли «убрать» из-за то, что тот стал невольным свидетелем жестокого преступления.

Мать мужчины рассказала, что вскоре после прилета сын позвонил ей и вскользь упомянул об увиденном. Красноярец, гуляя по улице, увидел, как мужчина затащил мимо проходящую девушку в кусты и надругался над ней. После этого звонка россиянин больше не выходил на связь.

Предположительно, за туристом могли устроить слежку, а затем вломиться в его номер и избить до смерти.

Как отмечает Mash, страховая компания отказалась покрывать расходы на транспортировку тела мужчины на родину. Коллеги хирурга и его бывшие пациенты, которых он спас за годы работы, организовали сбор средств.

Ранее появились подробности об убийстве пропавшей в Крыму студентки.