Московская школьница рассказала о многолетнем насилии со стороны отчима

В Москве ученица школы заявила о насилии со стороны своего отчима, сообщили в телеграм-канале Baza. Согласно информации, опубликованной на канале, первое проявление домогательств по отношению к Дарье произошло в 2018 году, когда ей было всего 11 лет.

Сообщается, что однажды девочка прилегла рядом с отчимом, чтобы понаблюдать за его игрой на компьютере, и тогда он совершил действия сексуального характера.

В 2021 году, когда матери не было дома, отчим начал приглашать девочку в свою комнату. Утверждается, что сначала он совершал насильственные действия во время менструации, чтобы избежать возможной беременности, а затем принуждал падчерицу принимать контрацептивы. Мужчина угрожал лишить девушку жилья, если она расскажет кому-либо о происходящем.

После семи лет издевательств пострадавшая поделилась своей историей с подругой, которая посоветовала ей поговорить с матерью. Узнав правду, мать вместе с дочерью обратилась в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Новоаганске отчим-неадекват зверски избил маленького пасынка за отказ курить.