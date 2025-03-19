В Новоаганске отчим-неадекват зверски избил маленького пасынка за отказ курить

Следственный комитет займется рассмотрением случая того, что мужчина избил своего пасынка за отказ от курения. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

Микроблог привел видео странного воспитательного процесса, на котором мужчина заставляет курить своего приемного сына, а когда тот отказывается, то избивает его. Этими кадрами уже заинтересовался Следственный комитет. ЧП произошло в городе Новоаганске, который находится недалеко от Нижневартовска.

«По словам соседей, мужчина уже не первый раз применяет силовые методы донесения информации до ребенка. После просмотра записи, следователи усмотрели в действиях Левченко признаки истязания», — указали авторы сообщения.

«Герой» этого сюжета Алексей Левченко, он является работником культуры, поскольку работает в местном ДК. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Есть вопросы и к матери пострадавшего мальчика, поскольку она не вступилась за сына, а спокойно снимала на телефон весь инцидент.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали первый случай «болезни вейперов». У одного из пациентов официально поставили этот диагноз, болезнь EVALI, которая поражает дыхательные пути и центральную нервную систему.