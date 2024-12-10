Московский арбитраж взыскал с Euroclear Bank $6,4 млн в пользу Сбербанка
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Бельгийский Euroclear Bank обязан выплатить Сбербанку порядка $6,4 млн. Такое решение было вынесено Арбитражным судом города Москвы. Об этом сообщило РИА Новости.
Иск Сбербанка о взыскании с финансового учреждения, которое находятся в Бельгии, денежных средств был полностью удовлетворен. Euroclear Bank ранее заблокировал три счета, которые ранее открыл Сбербанк, и заморозил на них все средства. Там находилось около $6,4 млн, более тысячи евро, а также порядка 161 тыс. австралийских долларов. Euroclear Bank обязали вернуть все эти деньги, а также причитающиеся по ним проценты за время хранения.
Это не первый иск в данному банку. Месяцем ранее ему присудили вернуть тому же Сбербанку внушительную сумму в различных иностранных валютах. В пересчете на российские деньги бельгийцы обязаны выплатить более 2,9 млрд руб.
Ранее эксперты Сбербанка предсказали очередное повышение ключевой ставки Центробанка в России. Они считают, что ставка уже в декабре может вырасти до 23%. Такое допущение сделал Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления данной кредитной организации.