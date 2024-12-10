Московский арбитраж взыскал с Euroclear Bank $6,4 млн в пользу Сбербанка

Иск Сбербанка о взыскании с финансового учреждения, которое находятся в Бельгии, денежных средств был полностью удовлетворен. Euroclear Bank ранее заблокировал три счета, которые ранее открыл Сбербанк, и заморозил на них все средства. Там находилось около $6,4 млн, более тысячи евро, а также порядка 161 тыс. австралийских долларов. Euroclear Bank обязали вернуть все эти деньги, а также причитающиеся по ним проценты за время хранения.

Это не первый иск в данному банку. Месяцем ранее ему присудили вернуть тому же Сбербанку внушительную сумму в различных иностранных валютах. В пересчете на российские деньги бельгийцы обязаны выплатить более 2,9 млрд руб.

Ранее эксперты Сбербанка предсказали очередное повышение ключевой ставки Центробанка в России. Они считают, что ставка уже в декабре может вырасти до 23%. Такое допущение сделал Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления данной кредитной организации.