«Альвеолы покрываются масляной пленкой»: академик РАН Онищенко объяснил, чем опасны вейпы

Курение электронных сигарет не может считаться безопасной альтернативой табаку, поскольку наносит серьезный урон дыхательной системе. Об этом RT рассказал Геннадий Онищенко — эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования.

Специалист обратил внимание, что медицина уже ввела отдельный диагноз под названием «болезнь вейперов». Причина кроется в различии механизмов. Любитель традиционных сигарет вдыхает вместе с дымом продукты сгорания, а пользователь вейпа получает никотин в чистом виде, из-за чего привыкание формируется быстрее. Второй фактор риска — состав наполнителей: в капсулах и ароматизаторах присутствуют маслянистые жидкости.

Нагреваясь, они превращаются в аэрозоль с мельчайшими частицами, пояснил эксперт. Чем меньше капля, тем глубже она добирается до легочных тканей. Альвеолы покрываются масляной пленкой, и человек начинает задыхаться: кислород не проходит через этот слой, эритроциты не получают его, в итоге развивается пневмония вейпера.

Отвечая на вопрос о том, поддается ли недуг лечению, Онищенко предостерег от опасного подхода, будто курить можно и дальше, а последствия удастся устранить потом. Если легкие уже фактически утратили способность работать, медицина сталкивается с крайне тяжелым случаем.

«Нужны не благие пожелания, а федеральный закон, который запретит распространение вейпов. Также нужно внести соответствующие изменения в Административный и Уголовный кодексы для тех, кто не любит читать закон, а еще больше не любит его исполнять», — высказал мнение эксперт.

Ранее сообщалось, что вейпы уходят с прилавков: регионы один за другим объявляют пятилетний запрет.