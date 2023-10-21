Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту принимает добровольцев со всей страны

В Московском областном пункте отбора на военную службу по контракту учат медицине, тактике ведения боя, кандидаты проходят огневую и инженерную подготовку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обратиться в пункт может любой желающий из любого субъекта РФ. Здесь можно оформить все документы, пройти медкомиссию, получить экипировку, проконсультироваться с юристом, нотариусом или сотрудниками банков.

«Сюда приглашаем тех, кто готов защищать нашу страну, хочет внести свой вклад в победу, готов заключить контракт и отправиться на СВО», — подчеркнул глава региона.

Отмечается, что кандидатов в подмосковном пункте отбора на военную службу по контракту в Балашихе обучают в зависимости от изначальной подготовки. Обучение в центре проходит по плану и расписанию. Будущие бойцы учатся тактической медицине, тактике ведения боя, проходят огневую и инженерную подготовку.

Все желающие заключить контракт могут получить подробную информацию на сайте и по телефону областной горячей линии: 8 (495) 990-77-77.