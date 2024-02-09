Москвичка поссорилась с мужем и попыталась сжечь его

Тяжелейшими ожогами закончился семейный конфликт для жителя Москвы. Супруга облила его легковоспламеняющейся жидкостью, а затем и подожгла. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление московской прокуратуры.

ЧП произошло в одном из многоквартирных домов на Каширском шоссе прошедшей ночью.

«Между супругами произошел конфликт, в ходе которого 37-летняя женщина облила горючей жидкостью своего мужа и подожгла пол под ним», - заявили правоохранители.

35-летний мужчина получил тяжелые ожоги и был госпитализирован, медики сейчас борются за его жизнь. Прокуратура в данный момент проводит по этому факту доследственную проверку. По ее завершению будет решено, возбуждать ли уголовное дело.

Ранее в Японии был приговорен к смертной казни мужчина, который совершил поджог аниме-студии. По его вине погибло 36 человек, еще 32 получило травмы различной тяжести. Попытки защиты обвиняемого выставить его психически ненормальным не увенчались успехом.