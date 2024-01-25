Суд приговорил к казни японца за поджог аниме-студии с 36 погибшими

45-летнего Синдзи Аобу признали виновным в поджоге и гибели 36 человек, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Kyodo News. Мужчину приговорили к смертной казни.

Было установлено, что в 2019 году житель Японии Синдзи Аобу приобрел 40 литров бензина, а затем ворвался в аниме-студию и облил шестерых сотрудников. После он поджог их и здание, где начался серьезный пожар. Результатом стала смерть 36 человек. Еще 32 получили травмы разной степени тяжести.

Слушания по делу начались только в сентябре 2023 года. До этого Аобу проходил лечение, так как тоже получил ожоги. Также нужно было время на психолого-психиатрическую экспертизу. Она показала, что поджигатель осознавал свои действия, то есть, был совершенно вменяем.

В качестве мотива Аобу выбрал месть, якобы за то, что студия Kyoto Animation украла его идеи для конкурса. Эти заявления проверили, но доказательств этому не нашли.

В 2024 году история пришла к логическому завершению: состоялся суд, где японца признали виновным. Попытки защиты выставить мужчину психически больным не увенчались успехом. Суд отказался смягчать приговор и постановил, что виновника следует казнить.

Отметим, что Япония решила не отказываться от смертной казни. Она является одной из немногих стран, где существует такое радикальное наказание. Обычно его осуществляют через повешание.

Ранее сообщалось, что группа «Би-2» попала в тайскую тюрьму после концерта. Генконсульство РФ прокомментировало случай.