22-летний уроженец удмуртской Можги Сергей, который, по версии следствия, устроил взрыв у полицейской машины на площади Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля, в памяти знавших его людей остался совершенно другим человеком. Трагедия, унесшая жизнь самого молодого человека и старшего лейтенанта Дениса Братущенко, повергла в шок его бывших сослуживцев и знакомых.

Один из них, служивший вместе с Сергеем в 2024 году, поделился с «Фонтанкой» своими воспоминаниями. По его словам, погибший был добрым и адекватным человеком, совершенно не похожим на злодея. Он признался, что до сих пор не может поверить в случившееся. Другой молодой человек, пересекавшийся с Сергеем три года назад во время срочной службы, также не смог вспомнить о нем ничего негативного. Знакомые отмечали, что Сергей был не слишком общительным, но никогда не желал и не причинял никому зла, а в свободное время любил смотреть мультики.

Увлечение анимацией подтверждается и его подписками в соцсетях, где можно найти аккаунты, посвященные аниме. В семье Сергей был младшим из трех братьев. Старший после вуза вернулся в родную Можгу, средний работает спасателем. Сам Сергей, успев поработать на родине кладовщиком, ушел в армию и после срочной службы остался служить по контракту.

По предварительным данным, Сергей получил от неизвестных кураторов задание доставить в Москву некий пакет. Учитывая, что молодой человек был клиентом микрофинансовых организаций и, по некоторым данным, увлекался криптовалютами, можно предположить, что он остро нуждался в деньгах и согласился на сомнительную подработку. Прибыв в столицу на поезде, он докладывал куратору об обстановке. Когда Сергей упомянул машину ДПС, неизвестный указал ему передать пакет полицейским. Взрывное устройство, предположительно, было приведено в действие дистанционно.

Президент Владимир Путин, комментируя произошедшее, отметил, что молодого человека, скорее всего, использовали втемную. Глава государства заявил, что ему, вероятно, «всучили взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», и что он, скорее всего, ничего не знал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств. В результате теракта погиб 34-летний старший лейтенант Денис Братущенко.