Муж приглашал на свидание, а жена избила: хозяйка модельного агентства стала жертвой ревнивой соседки

По словам пострадавшей, супруг агрессивной женщины пытался пригласить ее на свидание, но получил отказ. Несмотря на это, соседка набросилась на нее с криками, что та якобы лезет к ее мужу. Женщина звала на помощь, и нападавшую с трудом оттащили. После этого она сходила домой за паспортом и хотела пойти к участковому, попросила бабушек у подъезда прикрыть ее, но соседка снова напала — схватила за волосы, таскала и оскорбляла. Сейчас пострадавшая намерена подать заявление в полицию.