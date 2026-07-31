Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный профилактический осмотр в 17 парках

В предстоящие выходные, 1 и 2 августа, жители Подмосковья старше 18 лет смогут пройти бесплатный профилактический осмотр, выездные бригады медицинских специалистов будут работать в 17 парках, в том числе в Дмитрове, Истре, Лобне, Серпухове и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Такой формат очень удобен для пациентов: не нужно заранее записываться, можно прийти в выходной день и проверить здоровье на свежем воздухе», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в общей сложности с начала лета проверку здоровья в рамках такого формата прошли более 3 тыс. человек. В ходе осмотра специалисты измеряют артериальное и внутриглазное давление, проводят антропометрию и другие исследования. При необходимости жителей направляют в поликлинику для дополнительного обследования. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.