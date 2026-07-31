Жители Подмосковья подали более 3,6 тыс. заявок на получение выплаты по уходу за инвалидами

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 3,6 тыс. заявлений на оформление выплаты по уходу за инвалидами, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» – «Доступная среда», выплату можно получить при условии осуществления ими ухода за инвалидами I и II группы. При этом последние должны быть признаны нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме и иметь место жительства в регионе. Услугой могут воспользоваться неработающие жители региона, студенты-заочники или лица, которые работают удаленно или не более двух часов в день.

Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

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