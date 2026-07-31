Пенсии, связи и отпуска: что изменится для россиян с 1 августа 2026 года
Володин: с 1 августа ужесточается ответственность за нарушение тайны переписки
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин анонсировал вступление в силу ряда ключевых законов с августа 2026 года. Изменения затронут социальную сферу, индексацию пенсионных выплат, порядок заключения договоров связи и защиту персональных данных граждан, пишет KP.RU.
Ключевые изменения и основные положения законов
- Индексация пенсионных выплат: размер накопительной пенсии увеличится на 17,3%, а срочной пенсионной выплаты — на 19,32%, что затронет более 160 тысяч граждан.
- Поддержка добровольцев и семей героев: участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам.
- Контроль в сфере связи: вводится уголовная ответственность за нарушение правил при заключении договоров оказания услуг связи с иностранцами и лицами без гражданства (штраф до ₽500 тыс. или лишение свободы до 1 года).
- Защита частной жизни: ужесточается наказание за незаконный сбор, распространение сведений о частной жизни и нарушение тайны переписки — при наличии корыстных мотивов лишение свободы составит до 4 лет.