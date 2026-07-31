В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 31 июля, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В предстоящие выходные, 1 и 2 августа, на большей части региона спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +23-32 градуса, ночью — +15-18. Синоптики обещают почти безоблачную погоду, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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