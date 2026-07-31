Уведомления и спецместа: как изменятся поездки на поездах с 1 сентября 2026 года
Минтранс утвердил новые правила перевозок в поездах с 1 сентября 2026 года
Минтранс России утвердил изменения в Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. Новые нормы вступают в силу с 1 сентября 2026 года и направлены на повышение информированности пассажиров и защиты прав маломобильных граждан, пишет РИА Новости.
Ключевые нововведения для пассажиров и маломобильных групп
- Обязательные контакты при покупке билета: при оформлении билетов на поезда дальнего следования пассажиры должны указывать номер телефона или адрес электронной почты. Перевозчик будет оперативно информировать по этим каналам об отмене поезда, изменении маршрута или замене подвижного состава.
- Приоритет для пассажиров на креслах-колясках: продажа специализированных мест в свободном доступе будет ограничена, чтобы обеспечить первоочередную возможность их покупки инвалидами-колясочниками.
- Сроки покупки для других категорий: пассажиры с инвалидностью, не использующие кресла-коляски, смогут купить билеты на специализированные места не ранее чем за 10 суток до отправления поезда.
- Правила для сопровождающих: запрещено оформлять специализированные места для сопровождающих лиц без одновременной покупки билета для самого пассажира с инвалидностью.
- Упрощение возврата: отменено требование возвращать билеты на пригородные поезда с указанием мест исключительно через железнодорожные кассы.