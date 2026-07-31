Уведомления и спецместа: как изменятся поездки на поездах с 1 сентября 2026 года

Обязательные контакты при покупке билета: при оформлении билетов на поезда дальнего следования пассажиры должны указывать номер телефона или адрес электронной почты. Перевозчик будет оперативно информировать по этим каналам об отмене поезда, изменении маршрута или замене подвижного состава.

Приоритет для пассажиров на креслах-колясках: продажа специализированных мест в свободном доступе будет ограничена, чтобы обеспечить первоочередную возможность их покупки инвалидами-колясочниками.

Сроки покупки для других категорий: пассажиры с инвалидностью, не использующие кресла-коляски, смогут купить билеты на специализированные места не ранее чем за 10 суток до отправления поезда.

Правила для сопровождающих: запрещено оформлять специализированные места для сопровождающих лиц без одновременной покупки билета для самого пассажира с инвалидностью.