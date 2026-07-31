Конец перепродажам: в Госдуме призвали полностью запретить овербукинг
ТАСС: в ГД захотели защитить права пассажиров при перепродаже авиабилетов
Депутат Государственной Думы Валерий Селезнев выступил с предложением законодательно запретить практику овербукинга в России, при которой авиакомпании продают больше билетов, чем предусмотрено посадочных мест в самолете. По мнению парламентария, пассажир, своевременно купивший билет и прошедший регистрацию, должен иметь гарантированное право на полет указанным рейсом, пишет ТАСС.
Проблемы защиты прав пассажиров и риски при посадке
- Пробелы в законодательстве: в настоящее время специальные нормы против овербукинга отсутствуют, а пострадавшие пассажиры вынуждены отстаивать свои права через суд на основе общих положений Воздушного и Гражданского кодексов.
- Группа риска: чаще всего в посадке отказывают пассажирам, проходящим регистрацию в числе последних или не имеющим заранее забронированного конкретного места.
- Ограничения онлайн-регистрации: ранняя регистрация снижает вероятность отказа, но не дает 100% гарантии в случае перепродажи билетов авиакомпанией.
- Ответственность перевозчиков: отказ в посадке пассажиру, выполнившему все правила, предложено трактовать как прямое нарушение обязательств со стороны авиакомпании.