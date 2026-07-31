В Красногорске возведут новостройки в составе ЖК «Гранель Аникеевский»
Дома в ЖК «Гранель Аникеевский» возведут в Красногорске
Фото: [ГК «Гранель»]
В Красногорске продолжается строительство домов в составе ЖК «Гранель Аникеевский» от ГК «Гранель», на площадке ведутся работы разной степени готовности — от нулевого цикла до финишного монтажа инженерных систем. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Комплекс возводят на пересечении Новорижского и Волоколамского шоссе, в первую очередь проекта планируется реализовать строительство 10 жилых домов высотой 4–6 этажей с благоустроенными дворами, закрытыми от машин. Для жильцов также сделают парковки, построят детский сад и поликлинику. Вторая очередь проекта включает строительство 14-этажных домов с собственным детским садом на 122 места и объектами сферы услуг.
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