Мужчина из Ейска заказал убийство тестя за миллион рублей

В Ейске мужчина стал фигурантом уголовного дела по подозрению в заказе убийства своего тестя за вознаграждение в размере миллиона рублей. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель соответствующего ведомства, в своем телеграм-канале.

По словам Волк, сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с региональным УФСБ России произвели задержание жителя Ейска, подозреваемого в организации заказного покушения на убийство.

На основании материалов, собранных сотрудниками полиции, было возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за приготовление к преступлению, организацию преступления и убийство, совершенное по найму. Подозреваемый заключен под стражу на время следствия.

По информации пресс-службы СК РФ, причиной конфликта между обвиняемым и его тестем стало негативное отношение последнего к покойной супруге обвиняемого, разногласия с дочерью, а также быстрое начало сожительства с другой женщиной после смерти жены. В связи с этим обвиняемый решил организовать убийство родственника и начал поиски исполнителя, что не осталось незамеченным правоохранительными органами.

«Исполнитель», роль которого сыграл сотрудник полиции, согласился на совершение преступления за обещанный миллион рублей. Обвиняемый предоставил ему адрес проживания тестя, его фотографию и информацию о маршрутах передвижения.

В ведомстве отметили, что обвиняемый требовал имитировать естественную смерть, предложив «исполнителю» ввести жертве препарат, способный вызвать летальный исход. В качестве аванса заказчик передал «исполнителю» 100 тыс. руб. После получения подтверждающих «убийство» фотоматериалов 21 мая, фигурант передал оставшуюся часть суммы, после чего был задержан.

Ранее сообщалось, что убивший Портнова киллер стрелял в него не менее девяти раз.