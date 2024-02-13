Мужчина погиб в результате падения наледи с крыши дома в Щелково

В Щелково 63-летний мужчина погиб после падения на него пластины снега с кровли многоквартирного дома, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

ЧП, по данным надзорного ведомства, произошло накануне днем в 1-м Советском переулке. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Проверку по факту случившегося проводит Щелковская городская прокуратура.

Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, в свою очередь, сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, провели допросы и назначили ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Химках вынесли приговор сотруднику УК, по вине которого на голову годовалого ребенка упала наледь с крыши дома.