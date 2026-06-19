В Зарайске Национальный центр «Россия» дал старт Международной этнографической триеннале

В Зарайске дан старт масштабному культурно‐научному проекту — Международной этнографической триеннале (МЭТ), которую реализует Национальный центр «Россия». Торжественный запуск прошел 18 июня и положил начало многолетней подготовке к главному событию: открытие самой триеннале намечено на 2030-й год. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Проект задуман как уникальное пространство диалога между наукой и современным искусством: в нем переплетаются этнография, антропология и художественные практики. Центральная тема — человек, его традиции, память и связь с окружающим миром. Сквозной мотив сформулирован как «Заполняя разрывы: поэма встреч». Это поэтическое название задает особый ракурс — приглашает вступить в диалог с «разрывами» в истории, осмыслить их и найти точки соприкосновения прошлого и настоящего.

В рамках стартового мероприятия прошел специальный однодневный тур, где представили команду проекта и ключевые этапы работы. Проект мыслится не как разовая выставка, а как созидательный процесс, в котором наука и искусство вместе помогают рождать новое понимание истории и культуры.

Уже сейчас начинается исследовательская фаза: запланированы полевые работы, изучение архивов и музейных коллекций, внимание к локальным культурным практикам вплоть до таких современных феноменов, как якутский кинематограф. Исследования будут носить межрегиональный и международный характер и опираться на площадки этнографических и краеведческих музеев. Промежуточные итоги станут предметом обсуждения на серии симпозиумов, которые пройдут в течение всего подготовительного периода.

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