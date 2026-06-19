Звезда «Локомотива» отказался от цветов на свадьбе ради благородной цели

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, уроженец подмосковного округа Орехово-Зуева, и его избранница Ирина Подшибякина сыграли свадьбу, которая запомнилась не только размахом, но и благородным поступком. Молодожены попросили гостей вместо букетов переводить деньги в приюты для бездомных животных, и идею поддержали все присутствующие. Об этом сообщает REGIONS .

Цветы — в пользу четвероногих

Уроженец Орехово-Зуева, один из ярчайших игроков российского футбола Алексей Батраков и его супруга Ирина Подшибякина превратили собственное торжество в благотворительную акцию. Пара обратилась к приглашенным с необычной просьбой: не покупать дорогие букеты, которые увянут через несколько дней, а перевести сэкономленные средства в приюты и фонды помощи бездомным животным.

Гости с энтузиазмом поддержали инициативу. То, что могло стать просто красивым жестом, переросло в реальную помощь четвероногим, оказавшимся в беде.

Роскошь в деталях

При этом само торжество, прошедшее в престижной подмосковной усадьбе Villa Michetti, не уступало голливудским церемониям. По данным Telegram-канала Mash, бюджет мероприятия составил порядка 15 миллионов рублей.

Оформление зоны регистрации и банкетного зала вместе с техническим сопровождением обошлось в 2,5 миллиона. Невеста блистала в трех дизайнерских платьях, совокупная стоимость которых достигла 2 миллионов рублей.

Джерси и винтажный автомобиль

Жених решил отойти от строгих канонов и подчеркнуть любовь к клубу: Алексей появился перед гостями в игровой футболке «Локомотива», надетой поверх белой рубашки. Ярким акцентом вечера стал и эффектный въезд жениха на площадку за рулем кабриолета Cadillac DeVille 1966 года выпуска.

Поздравить пару приехали звездные коллеги по спорту и шоу-бизнесу: защитник Александр Сильянов, Егор Погостнов, певец Мартин и стендап-комик Фил Воронин. Все они присоединились к благотворительному сбору, отметив, что пример Алексея и Ирины доказывает: даже личный праздник может стать шансом помочь тем, кто действительно нуждается в поддержке.