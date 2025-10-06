Мужчина погиб, застряв в контейнере для сбора одежды

В португальском городе Кашкайш произошла трагическая гибель 45-летнего мужчины, который застрял в контейнере для благотворительного сбора одежды. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Correio da Manhã.

Инцидент случился в конце сентября в районе Розариу, где местный житель попытался достать что-то из контейнера, просунув руку внутрь. Пружинный механизм устройства захлопнулся, зажав его конечность по самое плечо и лишив возможности освободиться самостоятельно.

Первые данные о произошедшем появились около 22:00, когда прохожие заметили мужчину в неестественном положении у контейнера, однако никто не оказал ему помощь. По невыясненным причинам сам пострадавший также не смог привлечь внимание. Экстренные службы получили вызов только спустя три часа — около 01:20, но к моменту прибытия пожарных и полиции спасти человека уже не представлялось возможным.

Предварительной причиной смерти медики называют нарушение кровообращения, вызванное длительным сдавливанием руки тяжелой крышкой контейнера. Спасателям пришлось демонтировать заднюю часть конструкции, чтобы извлечь тело погибшего. Трагедия оставила без кормильца жену и детей погибшего.

