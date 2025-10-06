В Волгоградской области многодетный отец скончался после отказов в госпитализации

В Волгоградской области трагически скончался отец многодетного семейства, 43 лет, после того как ему дважды было отказано в госпитализации службой скорой помощи. Информацию о гибели мужчины сообщил новостной портал V1.ru.

Как рассказала жена погибшего, самочувствие ее мужа резко ухудшилось по возвращении с физических упражнений. Женщина пожаловалась, что в течение нескольких часов ее супруга возили между медицинскими учреждениями города Волжского, где ему отказывали в предоставлении койко-места.

Она также отметила, что самостоятельно измеряла давление мужу, поскольку прибывшие фельдшеры отказывались проводить даже эту простейшую процедуру.

Мужчина умер в кардиологическом центре Волгограда, врачи не успели провести необходимую операцию. Представители областного комитета здравоохранения заверили, что произошедшее находится под их пристальным вниманием и контролем.

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился о возбуждении уголовного дела в связи с обстоятельствами кончины жителя Волгограда.

