Мужчина устроил поножовщину в магазине на севере столицы

Мужчина в измененном состоянии сознания порезал несколько человек в магазине на севере столицы. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что это произошло около полуночи в жилом доме по Хорошевскому шоссе: жильцы услышали ругань из соседской квартиры, женщина звала на помощь, на вызов приехали полицейские, однако буйный гражданин нанес даме ножевые ранения и сбежал.

Отмечается, что по дороге он забежал в продуктовый магазин, где набросился с ножом на продавщицу и покупателей. Преследовавшим его полицейским пришлось стрелять из табельного оружия, в итоге неадекват был ранен и обезврежен.

Добавляется, что всех пострадавших, в том числе преступника, доставили в больницу. После оказания первой помощи его доставят на допрос. В настоящее время следователи выясняют все детали случившегося.