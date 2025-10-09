Мужчина в Новосибирске напал на пассажирку трамвая и избил ее

В Новосибирске мужчина совершил нападение на женщину в трамвае, жестоко избивая ее ногами по голове. Информация об этом происшествии опубликована изданием «КП-Новосибирск».

Согласно информации, предшествовал нападению конфликт между агрессором и кондуктором трамвая. Причиной спора стала задержка выдачи чека из терминала оплаты. Пассажир, проявляя раздражение, повредил кассовый аппарат, после чего пострадавшая предприняла попытку остановить его действия. В ответ на это, злоумышленник применил перцовый баллончик, а затем атаковал вмешавшуюся пассажирку.

На видеозаписи инцидента видно, как нападавший вытаскивает жертву из трамвая и, после ее падения, наносит удары ногами по голове. Другой пассажир вмешался и оттащил агрессора от пострадавшей. Женщина получила серьезные увечья. Отмечается, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Находке задержали пенсионера, севшего в автобусе на школьницу.