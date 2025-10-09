Мужчина сел на школьницу в автобусе Находки

В Находке правоохранительные органы задержали 68-летнего мужчину, применившего физическую силу в отношении 15-летней школьницы в общественном транспорте. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Инцидент, произошедший еще в сентябре, попал на видео. На кадрах видно, как мужчина набросился на несовершеннолетнюю пассажирку, заламывал ей руки, после чего затем сел на девочку.

При этом некоторые пассажиры автобуса не только не вмешались, но и поддерживали действия пенсионера аплодисментами.

По предварительной информации, причиной нападения на школьницу послужил конфликт — якобы девочка не уступала пожилой женщина место.

Мужчина, устроивший самосуд, был передан следственным органам для проведения необходимых процессуальных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.

