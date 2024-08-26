Мужчину будут судить за кражу ювелирных изделий и нападение на полицейского в Подмосковье

Солнечногорский городской суд рассмотрит дело против мужчины, который совершил кражу из частного дома и напал на сотрудника полиции, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление произошло в марте этого года. Фигурант проник в дом через окно и похитил ювелирные изделия. Сумма ущерба превысила шестьдесят шесть тысяч рублей.

Вора заметил полицейский. Сотрудник правоохранительных органов попытался пресечь кражу, однако злоумышленник приставил к его шее металлическое зубило, начал угрожать убийством, а после скрылся.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.