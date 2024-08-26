Мужчину будут судить за кражу ювелирных изделий и нападение на полицейского в Подмосковье
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Солнечногорский городской суд рассмотрит дело против мужчины, который совершил кражу из частного дома и напал на сотрудника полиции, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Преступление произошло в марте этого года. Фигурант проник в дом через окно и похитил ювелирные изделия. Сумма ущерба превысила шестьдесят шесть тысяч рублей.
Вора заметил полицейский. Сотрудник правоохранительных органов попытался пресечь кражу, однако злоумышленник приставил к его шее металлическое зубило, начал угрожать убийством, а после скрылся.
В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.