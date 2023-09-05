Мужчину, который в Химках зарезал человека ради телефона, приговорили к 16 годам колонии

В Подмосковье вынесли приговор в отношении мужчины, который в прошлом году зарезал человека в Химках. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, преступление было совершено в конце мая прошлого года в одном из жилых домов на Молодежной улице. На техническом этаже подсудимый, угрожая, отобрал у потерпевшего телефон. С помощью устройства он планировал оформить кредит на имя жертвы.

После этого злоумышленник зарезал потерпевшего. Он нанес мужчине 21 удар ножом в область груди, лица, спины и рук. От полученных ранений тот скончался на месте.

Убийцу приговорили к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима.