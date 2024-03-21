Мужчину, на которого обрушилась крыша гаража, вытащили подмосковные спасатели

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками муниципального аварийно-спасательного формирования спасли мужчину, на которого под тяжестью снега обрушилась крыша гаража. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы, которые увидели, что из-за тяжелой снежной массы в гараже произошло обрушение кровли и под завалом оказался мужчина. Данный инцидент произошел в городе Власиха Одинцовского округа.

Оперативно прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы приступили к поиску пострадавшего. Специалисты разобрали рухнувшую кровлю, расчистили снежный сугроб и обнаружили мужчину, который был в сознании.