Мужчину, на которого обрушилась крыша гаража, вытащили подмосковные спасатели
Фото: [Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками муниципального аварийно-спасательного формирования спасли мужчину, на которого под тяжестью снега обрушилась крыша гаража. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Известно, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы, которые увидели, что из-за тяжелой снежной массы в гараже произошло обрушение кровли и под завалом оказался мужчина. Данный инцидент произошел в городе Власиха Одинцовского округа.
Оперативно прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы приступили к поиску пострадавшего. Специалисты разобрали рухнувшую кровлю, расчистили снежный сугроб и обнаружили мужчину, который был в сознании.
«Спасатели зафиксировали пострадавшего на мягких носилках, после чего транспортировали его в карету скорой помощи и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации», — уточнил Старший смены Андрей Михайлов 244-й пожарно-спасательной части.