Мужчину, подозреваемого в краже собаки, задержали в Подмосковье по горячим следам

Сотрудниками уголовного розыска в городском округе Жуковский задержали тридцатилетнего местного жителя по подозрению в совершении кражи собаки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что мужчина, прогуливаясь со своей собакой породы пекинес, ненадолго зашел в торговый павильон на улице Молодежная, привязав питомца к столбу. Вернувшись, он не обнаружил пса на месте, после чего сразу же обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения в кратчайшие сроки установили и по месту фактического проживания задержали подозреваемого в совершении преступления. В ходе осмотра его квартиры оперативники обнаружили животное, которое передали законному владельцу

Правонарушитель пояснил, что воспользовался моментом отсутствия хозяина собаки и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, отвязал ее и забрал себе. Также он признался, что давно мечтал завести питомца, однако средств на покупку не было.