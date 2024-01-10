Мини-наркоплантацию ликвидировали в частном доме на территории Подмосковья

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков по городскому округу Чехов задержали местного жителя, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, злоумышленник в доме своей супруги в деревне Курниково оборудовал плантацию для выращивания наркосодержащих растений. Для этого он закупил семена, удобрения, тепловые лампы, вентиляторы и другое оборудование.

При осмотре помещений сотрудники полиции обнаружили почти восемьдесят кустов конопли, запаянные пакеты с веществом растительного происхождения, электронные весы и упаковочный материал. Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятое является марихуаной весом восемь с половиной килограммов.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что женщину, которая из-за ревности зарезала знакомую и закопала ее тело у дома, арестовали в Подмосковье.