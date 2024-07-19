Мужчину, подозреваемого в серии краж из продуктовых магазинов, задержали в Подольске

Участковые уполномоченные полиции по городскому округу Подольск задержали ранее неоднократно судимого двадцатичетырехлетнего уроженца Волгограда, подозреваемого в совершении серии краж товаров и грабеже. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленник на протяжении нескольких месяцев 6 раз приходил в сетевые продовольственные магазины, незаметно складывал продукты питания, алкогольную продукцию и средства личной гигиены в заранее заготовленный пакет, после чего, не оплачивая их, беспрепятственно покидал помещения супермаркетов.

Однако во время совершения одного из преступлений действия правонарушителя заметил охранник торговой точки и попытался его остановить. Мужчина оказал сопротивление и убежал с похищенным товаром. Тогда сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника.

Тогда полицейские и задержали подозреваемого в совершении преступления по месту временного проживания в Подольске. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 и статье 161 УК РФ. Подольским городским судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.