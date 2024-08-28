Мужчину, подозреваемый в серии квартирных краж, задержали в Орехово-Зуевском округе

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Щелково, Жуковского, Воскресенска и Сергиева Посада по подозрению в совершении серии краж задержали ранее судимого тридцатидевятилетнего жителя Орехово-Зуевского городского округа, находящегося в федеральном розыске за аналогичные преступления. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленник отжимал окна и незаконно проникал в квартиры, расположенные на первых этажах многоквартирных домов. Находясь в помещении, он похищал денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрывался аналогичным способом. Таким образом, правонарушитель совершил шесть краж на территории Подмосковья на общую сумму более миллиона рублей.

По данным фактам следователями были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в совершении противоправных деяний и задержали его при выходе из супермаркета в Орехово-Зуево.

В ходе обыска квартиры правонарушителя сотрудники полиции обнаружили часть похищенных ювелирных изделий, иконы и коллекционные монеты. Задержанный пояснил, что краденое имущество продавал, а вырученные деньги тратил на личные нужды.