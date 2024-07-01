Мужчину приговорили к 19 годам строгого режима за убийство девочки и ее матери в Подмосковье

Суд в Подмосковье вынес приговор по уголовному делу об убийстве семилетней девочки и ее матери. Преступление произошло в 2016 году, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Восемь лет назад в ДНТ «Телешово» между супругой виновного и другой женщиной произошел конфликт на почве ревности. Тогда мужчина выстрелил в голову любовнице из травматического пистолета, а его жена задушила дочку потерпевшей.

После этого супруги выкопали яму и спрятали там тела. Экспертиза выяснила, что женщина была еще жива, ее смерть наступила не от ранения, а от перекрытия дыхательных путей землей.

Суд приговорил мужчину к девятнадцати годам колонии строгого режима. Супруга виновного находится в международном розыске.