Мужчину, укравшего полтора миллиона рублей, задержали в подмосковном Одинцово

Сотрудники уголовного розыска Немчиновского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали пятидесятисемилетнего жителя Чувашской Республики, подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленник в ночное время, проходя мимо одного из домов, заметил оставленную на лавке спортивную сумку. Открыв ее, он увидел пакет с денежными средствами, которые в последующем присвоил себе. Сумма ущерба составила более полутора миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. При личном досмотре у него обнаружена и изъята часть похищенных денежных средств, которые возвращены владельцу.

Потерпевший пояснил, что оставил на лавочке сумку с вещами и деньгами, после чего ненадолго отошел. Вернувшись, он обнаружил отсутствие сбережений.