Мужчину, вымогавшего у бывшей сожительницы деньги, задержали в Домодедово

Сотрудники полиции в подмосковном Домодедово задержали жителя Саратовской области, вымогавшего у бывшей сожительницы миллион рублей за нераспространение ее интимных фото- и видеоматериалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По имеющейся информации, злоумышленник за нераспространение в сети Интернет интимных фото- и видеоматериалов с участием бывшей сожительницы потребовал от нее вступить в брак, разведясь с нынешним супругом, либо передать ему миллион рублей. После этого женщина обратилась в полицию.

Полицейские при поддержке Росгвардии в автомобиле возле торгового центра на Каширском шоссе задержали правонарушителя в момент, когда заявительница передавала ему требуемую сумму. Следователем в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ.