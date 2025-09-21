МВД предупредило о росте вовлечения молодежи в криминал через интернет

МВД России зафиксировало рост числа случаев, когда дети и подростки вовлекаются в противоправную деятельность. Как отмечает ТАСС , в материалах ведомства говорится об аферистах, которые активно используют несовершеннолетних. Все из-за их высокой активности в интернете и хороших навыков работы с цифровыми сервисами.

По информации МВД, преступники привлекают подростков, так как задержание таких участников не разрушает схему и не приводит к установлению организаторов. При этом именно несовершеннолетними проще всего управлять: они легко поддаются на обещания больших разовых выплат, иллюзию стабильного дохода или даже перспектив "карьерного роста" в криминальной среде.

Отдельно подчеркивается, что подросткам свойственно романтизировать участие в незаконных действиях, что делает их особенно уязвимыми для преступников.

Ранее сообщалось, что в столице осудили водителя, открывшего огонь из пистолета.