На Бали ввели ЧС из-за засухи и пожаров

На острове Бали введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и пожаров. Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора острова Санга Маде Махендра Джая сообщает агентство ANTARA .

Режим будет сохраняться в течение 14 дней.

«Глядя на развитие текущей ситуации, в целях защиты населения, повышения готовности и облегчения деятельности, мы договорились установить статус чрезвычайной ситуации на следующие 14 дней, начиная с сегодняшнего дня», – сказал Джая.

Он заявил, что власти Бали стараются предпринимать все шаги по устранению пожара, а также минимизации последствий от него. Глава острова призвал Национальное агентство по смягчению стихийных бедствий Индонезии помочь региону и применить технологии для создания искусственного дождя.

Как сообщает Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, на Бали, а именно в трех районах острова, дождей не было уже 94 дня подряд.

Остров Бали расположен в Малайском архипелаге и входит в группу Малых Зондских островов в составе Индонезии. С юга омывается Индийским океаном, с севера – Тихим. Климат на Бали делят на два сезона – сухой (с июня по октябрь) и влажный (с ноябрь по март). Больше всего осадков выпадает в январе и феврале.