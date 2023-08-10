На Гавайях шесть человек погибли из-за лесных пожаров

Лесные пожары застали врасплох гавайский остров Мауи, в результате чего сгорел исторический город и погибло не менее шести человек, сообщает Associated Press.

Пожары начались из-за урагана «Дора».

По официальным данным, погибли не менее шести человек, сгорело 271 строение, а исторический город Лахайна превратился в пепел. Власти опасаются, что число жертв может увеличиться.

Масштаб разрушений стал понятен в среду вечером, когда огонь утих и возобновились некоторые полеты над островом. Аэрофотосъемка запечатлела руины на месте Лахайны, бывшей столицы Гавайев.

Лахайна пользовалась большой популярностью у туристов, но пока что им порекомендовали держаться подальше от Мауи.