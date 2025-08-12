На Камчатке опекунша предстанет перед судом за убийство девочки
СК: на Камчатке опекунша заморила голодом до смерти пятилетнюю девочку
На Камчатке 44-летняя женщина, являвшаяся опекуном, будет привлечена к суду за жестокое обращение с пятилетней девочкой и невыполнение обязанностей по ее воспитанию. Информацию об этом предоставили в региональном СК РФ, передает «Лента.ру».
Следствие установило, что обвиняемая, будучи осведомленной о врожденном заболевании ребенка, в период с июня 2024 по январь 2025 года игнорировала необходимость обращения за медицинской помощью.
Кроме того, девочка не получала должного питания, что привело к истощению организма и развитию различных заболеваний. Это привело к летальному исходу.
