На Камчатке опекунша предстанет перед судом за убийство девочки

На Камчатке 44-летняя женщина, являвшаяся опекуном, будет привлечена к суду за жестокое обращение с пятилетней девочкой и невыполнение обязанностей по ее воспитанию. Информацию об этом предоставили в региональном СК РФ, передает «Лента.ру».

Следствие установило, что обвиняемая, будучи осведомленной о врожденном заболевании ребенка, в период с июня 2024 по январь 2025 года игнорировала необходимость обращения за медицинской помощью.

Кроме того, девочка не получала должного питания, что привело к истощению организма и развитию различных заболеваний. Это привело к летальному исходу.

