Житель Краснодарского края приковывал пасынка-инвалида к батарее

Житель Краснодарского края получил шесть лет колонии за жестокое обращение с пасынком-инвалидом. Суд подтвердил приговор, несмотря на попытки мужчины смягчить наказание. Об этом сообщает Lenta.ru.

В Краснодарском крае завершилось уголовное дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом. Местного жителя признали виновным в систематических издевательствах над пасынком — он приковывал мальчика металлической цепью к батарее.

Первоначально Усть-Лабинский районный суд назначил мужчине шесть лет лишения свободы, но осужденный подал апелляцию. Краевой суд заменил реальный срок принудительными работами, однако прокурор счел такое решение слишком мягким и добился пересмотра. В итоге первоначальный приговор оставили в силе, и мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

По данным следствия, инциденты происходили в Усть-Лабинске. Отчим неоднократно применял насилие к ребенку, ограничивая его свободу.

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