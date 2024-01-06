На Крымском мосту ограничили движение автотранспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту ограничено. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту в субботу, 6 января.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении канала.

Других подробностей ограничений не провидится. Также информации о том, когда Крымский мост будет открыт, нет. Водителям, которые остались в зоне досмотра, посоветовали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Сообщения об ограничении движения на Крымском мосту появляются регулярно. Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что над Крымом системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре украинской ракеты.

В октябре 2023 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о полном запуске движения по Крымскому мосту. Он заявил, что работы на объекте были выполнены с опережением графика.