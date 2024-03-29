На маршруте террористов из «Крокус Сити Холла» обнаружены гранатометные выстрелы и взрыватель

На маршруте террористов из «Крокус Сити Холла» обнаружили шесть гранатометных выстрелов — пять ВОГ-17 и один ВОГ-25Г — и взрыватель М-6 в лесополосе в четырех метрах от трассы. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что хозяева оружия на данный момент окончательно еще не определены.

Отмечается, что вооружение было найдено на 338-м километре трассы М3 «Украина», рядом с одной из деревень Калужской области, до границы с Украиной оставалось около 145 км, но через 40 км их задержали.

Напомним, что боевики были задержаны в Брянской области, они пытались скрыться на Украине. Официальные версии произошедшего пока отсутствуют.