На Париж обрушилась непогода после недельной жары

На французскую столицу обрушился сильный шторм после семи дней жаркой погоды, передает газета Le Figaro. Отмечается, что сильные ливни, ураганный ветер и град буквально парализовали жизнь города.

По информации издания, порывы ветра достигают 38 м/с, из-за чего многие деревья вырвало практически с корнем. Некоторые из них упали на дороги и здания.

Кроме того, в результате сильных осадков, пострадали сразу пять станций метро Парижа — их залило водой. Из-за этого движение поездов осуществлялось с сильными перебоями.

Как пишет газета, из-за обильных осадков река Сена вышла из берегов и затопила прибрежные зоны, в частности, набережную Гренель. Также стихия парализовала работу французского парламента и нанесла значительный урон городской инфраструктуре.

По данным источника, шторм стал причиной гибели двух человек в Париже, в том числе ребенка. Из-за последствий непогоды погибли 59-летний мужчина и 12-летний мальчик. По информации BFM TV, без электричества остались 110 тыс. домов.

Ранее климатологи и синоптики по всему миру предупредили о появлении нового поколения ураганов, способных по своей разрушительной силе превзойти все известные человечеству стихийные бедствия.